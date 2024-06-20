В Польше заявили, что в страну залетел аэростат из Калининградской области

В воздушное пространство Польши попал «оторвавшийся шар» из Калининградской области. Об этом заявило Оперативное командование родов войск республики.

В сообщении ведомства отмечается, что российская сторона заранее предупредила Польшу о возможном попадании шара в ее воздушное пространство. По данным командования, предварительно потерян контроль над аэростатом, который обеспечивал защиту объектов в Калининградской области.

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По данным польской стороны, объект пересек границу Польши около 15:30 по местному времени (16:30 мск), двигаясь на север от Кентшина, и покинул воздушное пространство республики примерно в 22:00 по местному времени (21:00 мск).

Также в Польше уточнили, что аэростат не представлял угрозы безопасности для жителей района. Ведомство подчеркнуло, что «из-за возможных негативных последствий» не стало уничтожать аэростат в своем воздушном пространстве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Калининградская ОбластьРоссияПольша

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