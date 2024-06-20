В Польше заявили, что в страну залетел аэростат из Калининградской области

По данным польской стороны, объект пересек границу Польши около 15:30 по местному времени (16:30 мск), двигаясь на север от Кентшина, и покинул воздушное пространство республики примерно в 22:00 по местному времени (21:00 мск).

Также в Польше уточнили, что аэростат не представлял угрозы безопасности для жителей района. Ведомство подчеркнуло, что «из-за возможных негативных последствий» не стало уничтожать аэростат в своем воздушном пространстве, передает «Радиоточка НСН».