В Польше заявили, что в страну залетел аэростат из Калининградской области
В воздушное пространство Польши попал «оторвавшийся шар» из Калининградской области. Об этом заявило Оперативное командование родов войск республики.
В сообщении ведомства отмечается, что российская сторона заранее предупредила Польшу о возможном попадании шара в ее воздушное пространство. По данным командования, предварительно потерян контроль над аэростатом, который обеспечивал защиту объектов в Калининградской области.
По данным польской стороны, объект пересек границу Польши около 15:30 по местному времени (16:30 мск), двигаясь на север от Кентшина, и покинул воздушное пространство республики примерно в 22:00 по местному времени (21:00 мск).
Также в Польше уточнили, что аэростат не представлял угрозы безопасности для жителей района. Ведомство подчеркнуло, что «из-за возможных негативных последствий» не стало уничтожать аэростат в своем воздушном пространстве, передает «Радиоточка НСН».
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