В Польше выпустят научное издание книги Mein Kampf
Второе в мире научное издание книги Адольфа Гитлера выйдет в Польше, сообщает издание Rzeczpospolita.
Первое критическое издание было опубликовано в Германии в 2016 году, было продано 100 тысяч экземпляров книги.
Польский перевод подготовит историк и политолог профессор Евгений Кроль. Публикация этой книги вызвала в польских научных кругах серию протестов.
Впервые книга была опубликована в 1925-1927 годах. Профессор считает, что это исторический источник, важный для понимания механизмов демонтажа демократии, который провел Гитлер в дальнейшем.
Профессор Ян Грабовски из Канадского университета в Оттаве сказал, что добавление научного комментария и критического аппарата позволит снять пропагандистский пафос самого текста.
В апреле 2010 года Mein Kampf Гитлера была внесена в российский федеральный список экстремистских материалов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- Варламов и Верзилов задержаны в Южном Судане
- Назван возможный страховщик «Северного потока-2» под риском санкций США
- Пушков предостерёг Маска от сотрудничества с Украиной
- В Польше выпустят научное издание книги Mein Kampf
- Иностранцам полностью запретили въезд в Японию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru