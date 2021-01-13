В Польше выпустят научное издание книги Mein Kampf

Второе в мире научное издание книги Адольфа Гитлера выйдет в Польше, сообщает издание Rzeczpospolita.

Первое критическое издание было опубликовано в Германии в 2016 году, было продано 100 тысяч экземпляров книги.

Польский перевод подготовит историк и политолог профессор Евгений Кроль. Публикация этой книги вызвала в польских научных кругах серию протестов.

Адольф Гитлер выиграл выборы в Намибии

Впервые книга была опубликована в 1925-1927 годах. Профессор считает, что это исторический источник, важный для понимания механизмов демонтажа демократии, который провел Гитлер в дальнейшем.

Профессор Ян Грабовски из Канадского университета в Оттаве сказал, что добавление научного комментария и критического аппарата позволит снять пропагандистский пафос самого текста.

В апреле 2010 года Mein Kampf Гитлера была внесена в российский федеральный список экстремистских материалов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: www.rubaltic.ru
ТЕГИ:Адольф Гитлер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры