В Польше выпустят научное издание книги Mein Kampf

Второе в мире научное издание книги Адольфа Гитлера выйдет в Польше, сообщает издание Rzeczpospolita.

Первое критическое издание было опубликовано в Германии в 2016 году, было продано 100 тысяч экземпляров книги.

Польский перевод подготовит историк и политолог профессор Евгений Кроль. Публикация этой книги вызвала в польских научных кругах серию протестов.