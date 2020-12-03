Адольф Гитлер выиграл выборы в Намибии

Житель региона Ошана в Намибии по имени Адольф Гитлер победил на местных всеобщих выборах, пишет Daily Mail.

Полное имя политика - Адольф Гитлер Уунона. По данным издания, он избрался от правящей партии SWAPO и получил почти 85% голосов.

Тёзка лидера нацистской Германии рассказал изданию Bild, что отец назвал его в честь Гитлера, однако сам он не является сторонником нацистской идеологии.

Намибия когда-то была колонией Германии и Адольф - весьма распространённое в стране имя. По словам Ууноны, в детстве он тоже считал его совершенно нормальным, и лишь будучи подростком понял, что фюрер «хотел покорить весь мир».

Мужчина также заявил, что не хочет менять имя. «Это же не значит, что я желаю поработить мир», - объяснил политик, добавив, что обычно его называют Адольф Уунона.

