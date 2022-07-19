В Польше возбудили уголовное дело по факту нападения на посла России

Сергей Андреев сообщил, что уголовное дело возбуждено по статье о нападении на аккредитованного дипломатического представителя.

«Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело», - сказал Андреев.

Ранее сообщалось, что в День Победы в Великой Отечественной войне посол России в Польше Сергей Андреев не смог возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве – российского дипломата облили красной краской.



