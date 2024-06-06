В Польше созвали Совбез из-за стрельбы по мигрантам на границе с Белоруссией
Президент Польши Анджей Дуда объявил о созыве Совета национальной безопасности после инцидента с участием польских солдат, которые открыли огонь по мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.
В Польше разразился скандал после того, как местные СМИ опубликовали кадры, на которых военнослужащие, закованные в наручники, были задержаны за стрельбу по мигрантам, пытавшимся незаконно пересечь границу с Белоруссией.
Дуда пояснил, что на заседании будет обсуждаться информация о стрельбе польских солдат по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией, передает РЕН ТВ.
Инцидент на границе с Белоруссией произошел еще в конце марта, но долгое время власти Польши не сообщали о нем общественности. По данным портала Onet, мигранты пересекли границу возле Дубиче-Церкевне, несмотря на предупредительные выстрелы. Польские солдаты выпустили 43 пули по земле, часть из которых попала в изгородь. Один мигрант ранил солдата в живот. Троих польских солдат задержали, им грозит до трех лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru