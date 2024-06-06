В Польше созвали Совбез из-за стрельбы по мигрантам на границе с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда объявил о созыве Совета национальной безопасности после инцидента с участием польских солдат, которые открыли огонь по мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

В Польше разразился скандал после того, как местные СМИ опубликовали кадры, на которых военнослужащие, закованные в наручники, были задержаны за стрельбу по мигрантам, пытавшимся незаконно пересечь границу с Белоруссией.