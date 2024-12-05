В полиции заявили о новой схеме мошенничества через доставку цветов
Мошенники в РФ стали использовать для обмана граждан новую схему через доставку цветов. Об этом заявил врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий столичного главка МВД Владимир Прасолов.
Он пояснил, что сначала жертве курьер привозит цветочный букет, который никто не заказывал. На следующий день ничего не подозревающему гражданину перезванивают якобы из службы доставки и просят сообщить код с подтверждением получения заказа.
«Но это являются идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций», - указал Прасолов.
Также он добавил, что часто используется сезонная схема мошенничества во время распродаж, для которой аферисты используют «поддельные сайты магазинов и маркетплейсов».
Ранее директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов заявил, что мошенники используют для обмана мессенджер WhatsApp и gif-изображения, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru