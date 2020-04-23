В полиции опровергли заражение COVID-19 главы УВД московского метро

В столичном главе МВД опровергли утверждения в соцсетях о заражении коронавирусом руководителя УВД на московском метрополитене полковника Шамиля Сибаева.

Там уточнили, что накануне его тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что полковник Сибаев уже около недели самоизолируется прямо на рабочем месте.

При этом источник не уточнил, связано ли это с возможным инфицированием высокопоставленного полицейского. Известно только, что подчиненные заходят в его кабинет в масках и перчатках.

