В поликлинике на юго-востоке Москвы установят новое диагностическое оборудование
В столичном районе Некрасовка откроют поликлинику по новому московскому стандарту, сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
«В районе Некрасовка вблизи Зенинского шоссе появится новое здание детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену», - пояснил он.
По словам Загрутдинова, площадь новой поликлиники составит около 15 тысяч квадратных метров. В ней разместится детское и взрослое отделение, для каждого из них предусмотрят отдельный вход. Наиболее востребованные кабинеты расположат на первом этаже.
Здание оснастят оборудованием последнего поколения. В медучреждении появятся аппараты УЗИ, комплексы рентгеновской диагностики и многое другое. Дополнительно оснастят отделение стоматологии.
Застройщиком объекта выступает АНО «РСИ». Цветовое решение фасадов будет соответствовать новому стандарту московских поликлиник. Для их облицовки намерены использовать алюминиевые панели — экологичный, прочный и износостойкий материал.
«Как ранее отмечал Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы», — добавил Загрутдинов.
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