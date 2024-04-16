В поликлинике на юго-востоке Москвы установят новое диагностическое оборудование

«В районе Некрасовка вблизи Зенинского шоссе появится новое здание детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену», - пояснил он.

По словам Загрутдинова, площадь новой поликлиники составит около 15 тысяч квадратных метров. В ней разместится детское и взрослое отделение, для каждого из них предусмотрят отдельный вход. Наиболее востребованные кабинеты расположат на первом этаже.

Здание оснастят оборудованием последнего поколения. В медучреждении появятся аппараты УЗИ, комплексы рентгеновской диагностики и многое другое. Дополнительно оснастят отделение стоматологии.

Застройщиком объекта выступает АНО «РСИ». Цветовое решение фасадов будет соответствовать новому стандарту московских поликлиник. Для их облицовки намерены использовать алюминиевые панели — экологичный, прочный и износостойкий материал.

«Как ранее отмечал Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы», — добавил Загрутдинов.

