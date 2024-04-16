В поликлинике на юго-востоке Москвы установят новое диагностическое оборудование

В столичном районе Некрасовка откроют поликлинику по новому московскому стандарту, сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы
«В районе Некрасовка вблизи Зенинского шоссе появится новое здание детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену», - пояснил он.

По словам Загрутдинова, площадь новой поликлиники составит около 15 тысяч квадратных метров. В ней разместится детское и взрослое отделение, для каждого из них предусмотрят отдельный вход. Наиболее востребованные кабинеты расположат на первом этаже.

Здание оснастят оборудованием последнего поколения. В медучреждении появятся аппараты УЗИ, комплексы рентгеновской диагностики и многое другое. Дополнительно оснастят отделение стоматологии.

Застройщиком объекта выступает АНО «РСИ». Цветовое решение фасадов будет соответствовать новому стандарту московских поликлиник. Для их облицовки намерены использовать алюминиевые панели — экологичный, прочный и износостойкий материал.

«Как ранее отмечал Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы», — добавил Загрутдинов.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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