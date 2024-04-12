Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы
В районе Бирюлево Восточное на юге Москвы открылась новая детская поликлиника, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Медицинское учреждение на Лебедянской улице рассчитано на 545 посещений в смену. В пятиэтажном корпусе разместили головное здание детской городской поликлиники.
«Здесь есть все для того, чтобы обследоваться и проходить лечение. Ну и для того, чтобы комфортно было и для врачей, и для вас», - сказал Собянин.
Градоначальник отметил, что новое здание в 1,5 раза просторнее предыдущего. Здесь разместились отделения физиотерапии с залом ЛФК, травмпункт и современная клинико-диагностическая лаборатория. В поликлинике работают травматологи-ортопеды, акушер-гинеколог, эндокринолог и другие специалисты - всего 55 врачей.
Прилегающую территорию благоустроили. Там высадили деревья и кустарники, организовали парковочные места для велосипедов и служебного транспорта.
Ранее в столице отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта. Планируется модернизация еще 72.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru