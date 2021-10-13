В поездах московского метро начали устанавливать «окна будущего»

В поездах Таганско-Краснопресненской линии московского метро установили так называемые «окна будущего» - в них стекло заменили интерактивными дисплеями, передает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

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Сообщается, что такая технология помимо столицы России используется только в Пекине и Шэньчжэне. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что поезд пока запущен в тестовом формате. Дальнейшая реализация проекта зависит от результатов опроса, который проведут среди посетителей столичной подземки.

Ликсутов отметил, что все расходы на установку экранов взяли на себя партнеры мэрии. Он отметил, что власти города следят за всеми технологическими новинками и новыми сервисами по всему миру, чтобы постоянно повышать комфорт пассажиров московского транспорта.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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