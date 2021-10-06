Москве одобрен кредит в 81,2 млрд на закупку вагонов и поездов для метро
Москва получит кредит на 81,2 млрд рублей для развития транспортной инфраструктуры. Заявку на получение инфраструктурных бюджетных займов одобрила правительственная комиссия по региональному развитию в России под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
По его словам, деньги пойдут на закупку вагонов для Большой Кольцевой линии метро и Московских центральных диаметров.
«БКЛ и МЦД развиваются стремительно и важно не только открывать новые станции, но создавать комфортные условия для пассажиров на действующих», - заявил Хуснуллин.
В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что реализация этих транспортных проектов повышает транспортную доступность жилой и нежилой застройки в прилегающих районах. Таким образом, создаются условия для нового строительства.
«К 2025 году вдоль линий прохождения Большой кольцевой линии и МЦД-3 планируется строительство примерно 14 млн квадратных метров недвижимости, из которых 7,1 млн квадратных метров — новое жилье, и создание до 114 тысяч рабочих мест», — отметил Ефимов.
По мнению министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилла Пуртова, привлечение инфраструктурного бюджетного кредита чрезвычайно важно для города.
«Москва сможет получить бюджетный кредит по сниженной ставке — 3% годовых, на срок до 15 лет», - отметил он, добавив, что эти условия благоприятнее рыночных. По словам Пуртова, такой инфраструктурный кредит позволит ускорить реализацию проектов и предотвратить рост их стоимости за счет инфляции.
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