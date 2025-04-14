СМИ: Суд перевел обвиняемого в коррупции проректора университета под домашний арест
Суд перевел проректора Приволжского исследовательского медуниверситета Сергея Савелова, которого подозревают в получении взятки, под домашний арест. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.
Отмечается, что Савелова отправили в СИЗО в конце прошлого года.
Ранее под домашний арест перевели задержанную в кишиневском аэропорту главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году и в фальсификации документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru