СМИ: Суд перевел обвиняемого в коррупции проректора университета под домашний арест

Отмечается, что Савелова отправили в СИЗО в конце прошлого года.

Ранее под домашний арест перевели задержанную в кишиневском аэропорту главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году и в фальсификации документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

