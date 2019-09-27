В подмосковных школах могут появиться полки с «правильными перекусами»

В буфетах школ Королёва могут появиться полки с правильными перекусами. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», их организуют в рамках развития программы школьных стоматологий в городском округе. Об этом рассказала главный врач Королевской стоматологической поликлиники Ольга Ходненко.

Она отметила, что городском округе продолжает действовать программа «Наукоград – город счастливых улыбок». В настоящий момент в ней участвуют 10 образовательных учреждений. В каждом из них открылись стоматологические кабинеты. Там учащиеся получают не только медицинскую помощь. С ними проводятся познавательные беседы, кроме того, для детей устраивают спектакли. Теперь дополнением к этому станут полки с правильными перекусами.

На них появятся только те продукты, которыми можно подкрепиться без вреда для здоровья.