В подмосковных школах могут появиться полки с «правильными перекусами»
В буфетах школ Королёва могут появиться полки с правильными перекусами. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», их организуют в рамках развития программы школьных стоматологий в городском округе. Об этом рассказала главный врач Королевской стоматологической поликлиники Ольга Ходненко.
Она отметила, что городском округе продолжает действовать программа «Наукоград – город счастливых улыбок». В настоящий момент в ней участвуют 10 образовательных учреждений. В каждом из них открылись стоматологические кабинеты. Там учащиеся получают не только медицинскую помощь. С ними проводятся познавательные беседы, кроме того, для детей устраивают спектакли. Теперь дополнением к этому станут полки с правильными перекусами.
На них появятся только те продукты, которыми можно подкрепиться без вреда для здоровья.
Ранее НСН писала, что законопроект об обязательном горячем питании для учеников младших классов, направлен в Государственную думу. Об этом сообщил её председатель Вячеслав Володин. Он уточнил, что инициатива принадлежит спикерам обеих палат парламента, а также лидерам всех фракций.
Документ предлагает ввести определение «здоровое питание». В законопроекте закрепляются основные принципы такого понятия, устанавливаются конкретные составляющие качественного и безопасного питания младшеклассников.
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