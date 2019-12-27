В подмосковных Мытищах закрыли мусорный полигон
Мусорный полигон «Каргашино» в городском округе Мытищи окончательно прекратил свою работу. Об этом сообщает телеканал "360".
Телеканал отмечает,что за прошедшие полтора года "Каргашино" стал четвертым в числе прекративших свою работу полигонов в Московской области. "Каргашино" действовал с 1984 года, здесь принимали отходы I–IV классов опасности.
Ранее прекратили принимать мусор в Коломне, а также в Егорьевском и Дмитровском городских округах. Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин подтвердил, что территория закрытых полигонов в совокупности превысила 60 гектаров. Ранее в Подмосковье располагалось 39 полигонов, закрывать свалки стали после "мусорной реформы". В регионе осталось лишь 11 полигонов, которые будут закрыты в течение двух лет. На месте бывших свалок проводят рекультивацию.
На замену полигонам в настоящий момент строятся 12 комплексов по переработке отходов и 4 завода по термической обработке мусора. Как предполагается, привлечение жителей к раздельному сбору мусора позволило переработать один млн тонн отходов. Кроме того, мусор с закрытых полигонов также направлен на перерабатывающие предприятия. Как отмечает Хромушин, действия этих предприятий должны уменьшить объем захоронения коммунальных отходов в Московской области до 5% от всего мусора, образуемого в регионе.
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