В подмосковном супермаркете взяли на работу кота

Один из подмосковных супермаркетов сети Х5 Group устроил на работу кота, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

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Отмечается, что кот не бездомный. У него есть хозяин, однако питомец любит выходить на улицу.

Кота оформили как самозанятого. Хвостатый получает несколько мисок молока и сосиски.

В январе стало известно, что из московской библиотеки уволили кота Маркиза после жалобы пенсионера. Посетители начали собирать подписи, чтобы вернуть питомца, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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