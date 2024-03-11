В подмосковном супермаркете взяли на работу кота

Отмечается, что кот не бездомный. У него есть хозяин, однако питомец любит выходить на улицу.

Кота оформили как самозанятого. Хвостатый получает несколько мисок молока и сосиски.

В январе стало известно, что из московской библиотеки уволили кота Маркиза после жалобы пенсионера. Посетители начали собирать подписи, чтобы вернуть питомца, сообщает «Радиоточка НСН».

