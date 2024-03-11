В подмосковном супермаркете взяли на работу кота
11 марта 202422:58
Один из подмосковных супермаркетов сети Х5 Group устроил на работу кота, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Отмечается, что кот не бездомный. У него есть хозяин, однако питомец любит выходить на улицу.
Кота оформили как самозанятого. Хвостатый получает несколько мисок молока и сосиски.
В январе стало известно, что из московской библиотеки уволили кота Маркиза после жалобы пенсионера. Посетители начали собирать подписи, чтобы вернуть питомца, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru