В подмосковном Подольске полностью запустили котельную

Котельная «КСПЗ» в городе Подольске Московской области полностью запущена, написал в своем Telegram-канале глава округа Григорий Артамонов.

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По его словам, подача тепла в квартиры запускается поэтапно. Параллельно продолжается оказание помощи жителям, которые остались без отопления.

В ближайшее время нуждающимся начнут выдавать пледы. На Октябрьской площади начала работать полевая кухня, добавил глава городского округа.

На фоне аномальных морозов в Подольске остались без отопления дома в микрорайоне Климовск, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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