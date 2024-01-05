В подмосковном Подольске полностью запустили котельную
5 января 202421:04
Котельная «КСПЗ» в городе Подольске Московской области полностью запущена, написал в своем Telegram-канале глава округа Григорий Артамонов.
По его словам, подача тепла в квартиры запускается поэтапно. Параллельно продолжается оказание помощи жителям, которые остались без отопления.
В ближайшее время нуждающимся начнут выдавать пледы. На Октябрьской площади начала работать полевая кухня, добавил глава городского округа.
На фоне аномальных морозов в Подольске остались без отопления дома в микрорайоне Климовск, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями
- ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны
- Tashim: один из причастных к теракту в Иране был гражданином Таджикистана
- Глава ВОЗ призвал носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19
- В подмосковном Подольске полностью запустили котельную
- Mash: в московском Театре Луны прорвало трубу с кипятком
- СМИ: перед смертью у режиссера Демидовой случился приступ васкулита
- В Ярославской области несколько поездов задержали по техническим причинам
- Белый дом допустил частичный шатдаун правительства США
- В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,1
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru