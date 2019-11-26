В подмосковном Орехово-Зуево эко-волонтер нашел ценную купюру

Такие денежные знаки ценятся среди коллекционеров и нумизматов, так как банкноты номиналом $2 выпускаются крайне редко. Находка волонтера была выпущена в 2003 году. Сам Карабаев сообщил журналистам, что деньги среди мусора обнаружил впервые, и поэтому оставил помятую купюру на память. Нумизмат Валентин Стрыков отметил, что тираж данного доллара был более 1 млрд, и поэтому он не столь ценен, как два доллара, выпущенные в прошлом веке: напрмер, в 1976 году. Специалист также отметил, что в среде коллекционеров принято считать, что такие купюры могут принести счастье и удвоить капитал, поэтому их и называют "счастливыми".

Стрыков также отметил, что купюры, выпущенные в 1880 году, на специальных аукционах можно приобрести за сумму от $1500 до $32 тыс. Эти редкости до сих пор высоко ценятся туристами и нумизматами.