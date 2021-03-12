В подмосковной кампании «Стоп-гаджет» задействовали более 600 поверхностей
На зданиях 340 организаций и на 300 рекламных конструкциях в Подмосковье были размещены материалы социальной кампании «Стоп-гаджет», призванной остановить использование водителями смартфонов за рулём, рассказал замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Владимир Севостьянов.
Также, по его словам, в рамках кампании шла трансляция аудио- и видеороликов, широкими тиражами распространялись листовки и плакаты.
Севостьянов также сообщил, что почти половина водителей отвлекаются от дороги во время движения и 20% из них – на смартфоны, передает «Радио1».
Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН рассказал, почему российские водители проигнорируют запрет на использование любых гаджетов за рулём.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 794 / сут.
Умерли
91 220+486 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+13 496 / сут.
- Лукашенко назвал сроки разработки белорусской вакцины от COVID-19
- Житель Лондона стал вторым в мире человеком, вылечившимся от ВИЧ-инфекции
- Депутата МГД Митрохина задержали за участие в несогласованной акции 23 января
- Власти Латвии ввели обязательную удаленную работу
- В Чечне против Ахмеда Закаева возбудили дело за призывы к терроризму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru