В подмосковной кампании «Стоп-гаджет» задействовали более 600 поверхностей

На зданиях 340 организаций и на 300 рекламных конструкциях в Подмосковье были размещены материалы социальной кампании «Стоп-гаджет», призванной остановить использование водителями смартфонов за рулём, рассказал замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Владимир Севостьянов.

Также, по его словам, в рамках кампании шла трансляция аудио- и видеороликов, широкими тиражами распространялись листовки и плакаты.

Севостьянов также сообщил, что почти половина водителей отвлекаются от дороги во время движения и 20% из них – на смартфоны, передает «Радио1».

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН рассказал, почему российские водители проигнорируют запрет на использование любых гаджетов за рулём.

