В Подмосковье женщина родила первенца в 49 лет

15 января 202020:59

В подмосковной Коломне женщина впервые стала мамой в возрасте 49 лет. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Ребенок появился на свет в Коломенском перинатальном центре при помощи кесарева сечения. Вес ребенка составил 3150 граммов, рост - 49 см.

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В центре отметили, что беременность женщины протекала тяжело, в том числе были осложнения в виде тромбофилии и других патологий. Отмечается, что новорожденная девочка полностью здорова, ее маме также ничего не угрожает.

Как стало известно изданию, женщина пыталась забеременеть в течение 20 лет. Эти роды стали самыми поздними для перинатального центра в Коломне с момента открытия в 2017 году.


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ФОТО: pixabay.com
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