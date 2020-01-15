В Подмосковье женщина родила первенца в 49 лет

В центре отметили, что беременность женщины протекала тяжело, в том числе были осложнения в виде тромбофилии и других патологий. Отмечается, что новорожденная девочка полностью здорова, ее маме также ничего не угрожает.

Как стало известно изданию, женщина пыталась забеременеть в течение 20 лет. Эти роды стали самыми поздними для перинатального центра в Коломне с момента открытия в 2017 году.



