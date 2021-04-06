В Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне

В интернете появилось видео, на котором женщина готовит еду на Вечном огне у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкино. Подмосковная полиция начала проверку по данному факту, заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Она уточнила, что полиция ищет женщину.

В свою очередь собственную проверку организовала прокуратура Московской области, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Наталья Григорьева.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил штрафы и тюремные сроки за оскорбление ветеранов.

