В Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне
В интернете появилось видео, на котором женщина готовит еду на Вечном огне у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкино. Подмосковная полиция начала проверку по данному факту, заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Она уточнила, что полиция ищет женщину.
В свою очередь собственную проверку организовала прокуратура Московской области, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Наталья Григорьева.
Накануне президент России Владимир Путин утвердил штрафы и тюремные сроки за оскорбление ветеранов.
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