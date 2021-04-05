Путин утвердил штрафы и тюремные сроки за оскорбление ветеранов

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет документов, ужесточающих наказание за оскорбоение ветеранов Великой Отечественной войны и реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, а также распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой и о ветеранах будет наказываться штрафом до трёх миллионов рублей или лишением свободы на срок до трёх лет.

Такое же наказание предусмотрено за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества и за публичное унижение ветеранов. Если же преступление совершено группой по предварительному сговору или через интернет или СМИ, то размер штрафа может увеличиться до пяти миллионов рублей, а в тюрьму можно будет сесть на срок до пяти лет.

Ранее полиция Волгограда возбудила уголовное дело в отношении студента станцевавшего на Мамаевом кургане, сообщает RT. 20-летнему парню, который танцами попытался привлечь подписчиков на свой канал, придётся нести ответственность по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.