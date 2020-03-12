В Подмосковье заработает «горячая линия» для профилактики и диагностики коронавируса

В Московской области начнет работать «горячая линия» для профилактики и диагностики коронавируса. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минздрав региона.

Отмечается, что «горячая линия» по номеру 8-800-550-50-30 заработает с пятницы, 12 марта. Жители смогут получить всю необходимую информацию, порядок действий, обращений к врачам.

В ведомстве заявили, что в первую очередь телефонная поддержка рассчитана на жителей Подмосковья, вернувшихся из стран с широким распространением коронавируса, в частности Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании и Германии.

В Подмосковье введен режим повышенной готовности в целях предупреждения распространения по региону коронавируса. В частности, введен запрет на мероприятия с количеством участников более 5 тысяч человек.







