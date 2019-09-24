В Подмосковье запустили петицию о запрете цирка с тиграми

24 сентября 201923:20

Жители подмосковного города Долгопрудный возмущены тем, что на территории городского парка начал свою работу передвижной цирк-шапито с тиграми. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», активисты создали петицию о запрете его деятельности.

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Автор петиции Виктория Алешина утверждает, что в программе цирка используются амурские тигры, занесенные в красную книгу, что противоречит законам о сохранении вымирающих видов животных. Кроме того, рев животных мешает спать жителям прилегающих к парку домов.

Активисты считают, что подобные развлечения поддерживают жестокое обращение с животными, калечат детскую психику и поэтому должны остаться в прошлом. Петицию подписали уже более 400 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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