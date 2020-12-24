В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

В Московской области закрыли последний, 39-й мусорный полигон, сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

Букет «Ядрово». Полигон закрыт, ароматы остались

Полигон «Лесная» находился в городском округе Серпухов и занимал почти 33 гектара земли. Теперь все коммунальные отходы проходят сортировку на девяти новых комплексах по переработке.

«Не думаю, что есть ещё регионы, где закрылись бы все свалки, а власти уделяли бы такое большое внимание экологии. Эпоха советских свалок ушла в прошлое», - заявил в эфире «Радио 1» глава Московской областной организации «Всероссийское общество охраны природы» Тимур Усманов.

В свою очередь, лидер движения «Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО Московской области» Лилия Белова назвала закрытие полигона хорошим подарком к Новому году.

В Подмосковье работает девять комплексов по переработке отходов, до конца года их станет одиннадцать.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ЭкологиСвалкаПереработка Мусора
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры