В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон
В Московской области закрыли последний, 39-й мусорный полигон, сообщили в региональном министерстве ЖКХ.
Полигон «Лесная» находился в городском округе Серпухов и занимал почти 33 гектара земли. Теперь все коммунальные отходы проходят сортировку на девяти новых комплексах по переработке.
«Не думаю, что есть ещё регионы, где закрылись бы все свалки, а власти уделяли бы такое большое внимание экологии. Эпоха советских свалок ушла в прошлое», - заявил в эфире «Радио 1» глава Московской областной организации «Всероссийское общество охраны природы» Тимур Усманов.
В свою очередь, лидер движения «Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО Московской области» Лилия Белова назвала закрытие полигона хорошим подарком к Новому году.
В Подмосковье работает девять комплексов по переработке отходов, до конца года их станет одиннадцать.
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