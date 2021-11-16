В Подмосковье закроют пансионат, в котором истязали стариков
В Московской области деятельность дома престарелых, в котором было снято видео с насилием над привязанной к койке пожилой женщиной, приостановят, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на сотрудника прокуратуры региона.
По его словам, будет приготовлено исковое заявление о приостановлении по оказанию услуг круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста. Информация о насилии в отношении пожилых людей в учреждении направлена в правоохранительные органы.
При опросе одна из женщин рассказала сотрудникам надзорного ведомства и следователям, что ее действительно привязывали. В пансионате прибывают около 20 человек.
Ранее МЧС России предложило разработать реестр частных домов престарелых из-за участившихся пожаров в подобных учреждениях.
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