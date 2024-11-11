В Подмосковье задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве с маркетплейсами

Сотрудники полиции задержали в Мытищах четырех подозреваемых в мошенничестве, связанного с отменой заказов на маркетплейсах. Сумма ущерба от действий аферистов превысила 9 млн рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным Волк, задержанные, переехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья и состоящие в родственных связях, обнаружили, что при отмене покупки средства за предоплаченные заказы возвращаются почти моментально. Используя эту лазейку, они систематически заказывали дорогие товары, в основном смартфоны и другую технику, создавая на платформе интернет-магазина фальшивые аккаунты.