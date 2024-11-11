В Подмосковье задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве с маркетплейсами
Сотрудники полиции задержали в Мытищах четырех подозреваемых в мошенничестве, связанного с отменой заказов на маркетплейсах. Сумма ущерба от действий аферистов превысила 9 млн рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По данным Волк, задержанные, переехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья и состоящие в родственных связях, обнаружили, что при отмене покупки средства за предоплаченные заказы возвращаются почти моментально. Используя эту лазейку, они систематически заказывали дорогие товары, в основном смартфоны и другую технику, создавая на платформе интернет-магазина фальшивые аккаунты.
Товары они получали в общественных местах и сразу же отменяли заказы, скрываясь до фиксации отмены в базе данных. Затем добытые устройства продавали на рынках и через интернет-объявления.
Волк также отметила, что в результате обысков у задержанных была изъята часть похищенного имущества, а также устройства, использованные для преступной деятельности, включая смартфоны и ноутбуки. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru