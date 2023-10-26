В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летнего ребенка

В подмосковном Подольске сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

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Подозреваемым оказался 28-летний уроженец Рязанской области. Мужчину доставили в следственный отдел для допроса.

По информации МВД, задержанный в настоящее время проживает в Раменском городском округе Московской области.

Суд приговорил жителя Пермского края к восьми годам колонии строгого режима за домогательства в отношении 7-летней девочки, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПедофилыИзнасилованиеПодмосковье

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