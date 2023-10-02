На Урале 85-летнего детского тренера осудили за педофилию

По данным екатеринбургского портала E1.RU, инцидент произошел в феврале 2021 года. На тот момент 83-летний детский тренер по теннису «потрогал через одежду» одиннадцатилетнюю девочку, о чем та сообщила маме. Коллеги экс-тренера считают, что его могли оговорить, так как он выгнал школьницу с тренировки за нарушение дисциплины.

Николай Ражев – заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, чемпион РФ по настольному теннису среди ветеранов.

