На Урале 85-летнего детского тренера осудили за педофилию
Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева к двум годам колонии строгого режима по делу о педофилии.
Речь идет о сексуальном насилии над 11-летней девочкой, сообщила журналистам пресс-служба суда. Из срока осужденного вычтут время, которое тот находился под стражей. Кроме того, мужчина должен будет компенсировать моральный вред в размере 150 тысяч рублей.
По данным екатеринбургского портала E1.RU, инцидент произошел в феврале 2021 года. На тот момент 83-летний детский тренер по теннису «потрогал через одежду» одиннадцатилетнюю девочку, о чем та сообщила маме. Коллеги экс-тренера считают, что его могли оговорить, так как он выгнал школьницу с тренировки за нарушение дисциплины.
Николай Ражев – заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, чемпион РФ по настольному теннису среди ветеранов.
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