В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика ИГ

В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика запрещенной в России группировки «Исламское государство», сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.

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Боевик оказался 21-летним гражданином одного из соседних государств. Против него возбудили уголовное дело. По данным следствия, он вступил в организацию по собственному желанию.

Мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельной бомбы. Он задумал совершить теракт в Московском регионе в июне этого года. Об этом преступник сообщил сам при задержании.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактЗадержаниеИсламское Государство
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