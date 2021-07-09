В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика ИГ

Боевик оказался 21-летним гражданином одного из соседних государств. Против него возбудили уголовное дело. По данным следствия, он вступил в организацию по собственному желанию.

Мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельной бомбы. Он задумал совершить теракт в Московском регионе в июне этого года. Об этом преступник сообщил сам при задержании.

