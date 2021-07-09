В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика ИГ
В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика запрещенной в России группировки «Исламское государство», сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Боевик оказался 21-летним гражданином одного из соседних государств. Против него возбудили уголовное дело. По данным следствия, он вступил в организацию по собственному желанию.
Мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельной бомбы. Он задумал совершить теракт в Московском регионе в июне этого года. Об этом преступник сообщил сам при задержании.
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