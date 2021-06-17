В Подмосковье за неделю число госпитализаций пациентов выросло на 70%

В Московской области за неделю на 70% выросло количество госпитализированных пациентов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Также сообщается о возросшей нагрузке на сотрудников скорой помощи.

«В два раза увеличилось количество вызовов скорой помощи. Госпитализация пациентов возросла на 70%», - рассказали в подмосковном минздраве.

Также стало больше случаев, требующих стационарного лечения, для граждан от 30 до 50 лет.

В ведомстве подчеркивают, что в регионе созданы все условия для борьбы с пандемией. В частности в медицинские организации Московской области имеется более 190 тысяч доз вакцин. А для удобства предприятий существует услуга вызова мобильного пункта вакцинации через сайт подмосковного минздрава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, почему в области принято решение об обязательной вакцинации от коронавируса 60% персонала предприятий сферы услуг, ЖКХ, энергетики, культуры, развлекательной индустрии.

