В Подмосковье за неделю число госпитализаций пациентов выросло на 70%
В Московской области за неделю на 70% выросло количество госпитализированных пациентов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Также сообщается о возросшей нагрузке на сотрудников скорой помощи.
«В два раза увеличилось количество вызовов скорой помощи. Госпитализация пациентов возросла на 70%», - рассказали в подмосковном минздраве.
Также стало больше случаев, требующих стационарного лечения, для граждан от 30 до 50 лет.
В ведомстве подчеркивают, что в регионе созданы все условия для борьбы с пандемией. В частности в медицинские организации Московской области имеется более 190 тысяч доз вакцин. А для удобства предприятий существует услуга вызова мобильного пункта вакцинации через сайт подмосковного минздрава.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, почему в области принято решение об обязательной вакцинации от коронавируса 60% персонала предприятий сферы услуг, ЖКХ, энергетики, культуры, развлекательной индустрии.
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