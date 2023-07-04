В Подмосковье яхтсмены готовятся ко второму этапу Tenzor International Cup 2023

Международная серия парусных регат Tenzor International Cup 2023 готовится принять еще больше участников на втором этапе турнира, который пройдет с 6 по 9 июля на акватории Пестовского водохранилища.

В этот раз за Кубок турнира поборются 26 команд из 15 регионов России, а также из Белоруссии и Сербии. Победителей также ждет призовой фонд в 2 миллиона рублей. Всего участников ждет четыре этапа.

Первый этап состоялся в начале июня, в тройку призеров вошли команды Hubex/Pirogovo (Санкт-Петербург), PAVETRA (Москва-Минск), «Ахмат» (Чеченская Республика).

Соревнования включают в себя три гоночных дня и короткие динамичные гонки с пересадками, также предусмотрены детские парусные соревнования.

24 команды и более сотни яхтсменов из 15 городов России, Сербии и ближнего зарубежья приняли участие в первом этапе международной серии парусных регат Tenzor International Cup 2023. Как сообщили организаторы, регата в акватории Пестовского водохранилища проходила на базе яхт-клуба Tenzor Sailing Club при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта.

Три гоночных дня со 2 по 4 июня прошли на контрастах погоды, сделав регату непредсказуемой и по-спортивному интересной. По словам участников, в пятницу гонки прошли в условиях слабого ветра, которые очень сложно было предугадать. Второй гоночный день встретил участников экстремальными погодными условиями, когда температура воздуха упала с 20 до 8 градусов, а северный порывистый ветер и постоянный дождь всерьёз усложнили соревновательные условия.

