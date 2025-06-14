СМИ: Белый дом проводит обзор госконтрактов с SpaceX
Белый дом поручил Пентагону и Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провести обзор крупных государственных контрактов, которые были заключены с принадлежащей бизнесмену Илону Маску компанией SpaceX. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.
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По данным агентства, американские власти хотят «подготовить возможное возмездие» в отношении миллиардера и его структур на фоне конфликта между Маском и президентом США Дональдом Трампом. Переоценку контрактов проводят для получения «политических боеприпасов», которые можно будет использовать против бизнесмена. Также Пентагон определит, будет ли он сокращать возможную роль SpaceX в создании планируемой системы противоракетной обороны Golden Dome.
Как пишет Reuters, пока неясно, может ли Вашингтон расторгнуть контракты с компаниями Маска на законных основаниях либо практическим образом, если захочет.
Ранее в Белом доме заявляли, что американские власти не занимаются пересмотром контрактов с фирмами Илона Маска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru