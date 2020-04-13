В Подмосковье выявили почти 500 новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки на территории Московской области зарегистрирован 495 новых случаев заражения коронавирусом.



Таким образом в регионе по состоянию на понедельник, 13 апреля, зафиксировано 1855 случаев инфицирования COVID-19. В списке жертв на данный момент 19 человек, один пациент умер за последние сутки.



Из-за распространения коронавируса в Подмосковье с 13 до 19 апреля введено ограничение на посещение храмов. Об этом заявил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

