В Подмосковье выявили почти 500 новых заболевших коронавирусом
За минувшие сутки на территории Московской области зарегистрирован 495 новых случаев заражения коронавирусом.
Таким образом в регионе по состоянию на понедельник, 13 апреля, зафиксировано 1855 случаев инфицирования COVID-19. В списке жертв на данный момент 19 человек, один пациент умер за последние сутки.
Из-за распространения коронавируса в Подмосковье с 13 до 19 апреля введено ограничение на посещение храмов. Об этом заявил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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