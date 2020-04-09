В Подмосковье выявили 748 случаев коронавируса: скончались 13
9 апреля 202012:48
За минувшие сутки в Московской области подтверждены 199 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом общее число заболевших в регионе достигло 748.
По статистике, 91 новый заболевший — в возрасте от 18 до 45 лет, еще 65 заболевшим — от 46 до 64 лет, 32 инфицированным — от 65 до 84 лет. Кроме того, COVID-19 подтвердили у 11 детей, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
По состоянию на 9 апреля скончались 13 заболевших, 66 пациентов выздоровели и были выписаны.
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