В Подмосковье вырастет число коек для больных COVID-19

Число коек для больных коронавирусом в Подмосковье вырастет до 15 тысяч. Сейчас в больницах области - 12 тыс. мест для пациентов с COVID-19, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, темп вакцинации вырос почти в 4 раза. Прививки сделали более 1 млн жителей Подмосковья. В целом планируется вакцинировать до 50 тыс. человек в сутки. Пункты вакцинации работают круглосуточно.

Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID-19 стала обязательной в четырех регионах.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:БолезньБольницаКоронавирус
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