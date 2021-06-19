В Подмосковье вырастет число коек для больных COVID-19

Число коек для больных коронавирусом в Подмосковье вырастет до 15 тысяч. Сейчас в больницах области - 12 тыс. мест для пациентов с COVID-19, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, темп вакцинации вырос почти в 4 раза. Прививки сделали более 1 млн жителей Подмосковья. В целом планируется вакцинировать до 50 тыс. человек в сутки. Пункты вакцинации работают круглосуточно.

Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID-19 стала обязательной в четырех регионах.



