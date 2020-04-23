В Подмосковье выписано 2 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции
Количество протоколов, составленных правоохранителями за нарушение режима самоизоляции в Московской области превысило 2 тысячи. Об этом информирует Главное управление региональной безопасности региона. Там также отметили увеличение числа граждан, которые начали соблюдать режим, с началом проверок пропусков.
Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», для верификации пропусков сотрудникам полиции выдали более 700 мобильных устройств. В ведомстве также отметили сокращение трафика на дорогах.
Благодаря принятым мерам, средний индекс самоизоляции по Московской области в дневные часы фиксируется на отметке 3,0 из 5 баллов. Это означает, что большинство жителей остаются дома. В Подмосковье продолжается патрулирование улиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru