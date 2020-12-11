В Подмосковье ввели ограничения на посещение кафе в новогодние праздники
С 31 декабря по 10 января посетители общепита и гостиниц в Подмосковье обязаны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление губернатора региона Андрея Воробьева.
В тексте документа указано, что проход в "здания, строения, сооружения", где проходят развлекательные мероприятия и находятся кафе и рестораны, возможен при наличии "отрицательного результата лабораторных обследований" на COVID-19.
Тест, выполненный методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), должен быть сделан максимум за три дня до посещения заведения. Если же тест проводился с помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА), то срок увеличивается до пяти дней.
В документе указано, что мероприятия с билетами, где указаны посадочные места, можно посетить без сдачи теста. В срок с 28 декабря по 15 января нужно будет выполнить такие же требования, чтобы заселиться в гостиницы Подмосковья.
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