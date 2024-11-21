В Подмосковье ввели новую выплату приемным «гостевым» семьям
Власти Подмосковья ввели доплату ресурсным приемным семьям, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
В ведомстве уточнили, что на детей до 1 года ежемесячно будет выплачиваться около 23 757 рублей, если ребенку от 1 до 12 лет, то семья будет получать 18 723 рублей, на подростков от 12 до 18 лет каждый месяц будет поступать выплата порядка 19 588 рублей.
Всего в Подмосковье эту доплату получат около 300 семей, куда сроком не более чем на 8 месяцев поступают дети-сироты на предварительную опеку. Такие семьи начнут её получать с 1 января 2025 года.
Ранее Подмосковье вошло в число регионов с наименьшим уровнем бедности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru