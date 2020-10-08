«Золотая свадьба»: Почти 8,5 тысяч подмосковных пар получили выплаты за крепкий брак
Выплаты к юбилею свадьбы в Подмосковье с начала года получили почти восемь с половиной тысяч пар. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области, отметив, за 50 лет совместной жизни, к «золотой свадьбе», положено 5 тысяч рублей. Эту выплату жители Подмосковья могут получить в течение года со дня юбилея.
За каждую следующую пятилетку добавят еще тысячу рублей, отмечает «Радио 1».
Добавим, заявление на выплату к юбилею свадьбы можно подать в многофункциональном центре, а также в управлении соцзащиты.
Между тем, ранее сообщалось, что столичные ЗАГСы и Дворцы бракосочетания возобновили регистрации брака в торжественной обстановке с 23 июня. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Кроме того, она добавила, что с 26 числа будут разрешены бракосочетания на необычных площадках мегаполиса.
При этом Ракова подчеркнула, что, несмотря на возобновление торжественных регистраций, москвичам необходимо будет продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, заммэра поздравила те 5 тысяч пар, которые всё же связали себя узами брака в период действия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Ракова добавила, что перенести торжественную церемонию из-за COVID-19 решили 30% будущих супругов.
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