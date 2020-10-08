«Золотая свадьба»: Почти 8,5 тысяч подмосковных пар получили выплаты за крепкий брак

Выплаты к юбилею свадьбы в Подмосковье с начала года получили почти восемь с половиной тысяч пар. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области, отметив, за 50 лет совместной жизни, к «золотой свадьбе», положено 5 тысяч рублей. Эту выплату жители Подмосковья могут получить в течение года со дня юбилея.

За каждую следующую пятилетку добавят еще тысячу рублей, отмечает «Радио 1».

Добавим, заявление на выплату к юбилею свадьбы можно подать в многофункциональном центре, а также в управлении соцзащиты.