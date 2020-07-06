В Подмосковье возобновили практику запрещенных в пандемию партнерских родов

Минздрав Московской области объявил о возобновлении практики партнерских родов, которые были запрещены в пик пандемии коронавируса. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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Отмечается, что партнерские роды предполагают присутствие при родах мужа или так называемых доул – помощниц при родах. По словам замглавы ведомства Светлана Лазарева, партнерские роды востребованы в регионе.

По данным издания, партнерские роды разрешаются при условии выполнения санитарных требований, в частности, для присутствия на родах человек должен иметь отрицательный результат теста на коронавирус.


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ФОТО: pixabay.com
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