В Подмосковье возобновили практику запрещенных в пандемию партнерских родов

Отмечается, что партнерские роды предполагают присутствие при родах мужа или так называемых доул – помощниц при родах. По словам замглавы ведомства Светлана Лазарева, партнерские роды востребованы в регионе.

По данным издания, партнерские роды разрешаются при условии выполнения санитарных требований, в частности, для присутствия на родах человек должен иметь отрицательный результат теста на коронавирус.



