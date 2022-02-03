В Подмосковье ведется проверка из-за голодовки медсестер

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по её итогам будут приняты соответствующие меры и решения.

Ранее медсестры опубликовали открытое письмо, в котором жаловались на «невыносимые условия труда», нарушения их прав и норм оказания медицинской помощи. Под письмом поставили свои подписи 11 медработников. 2 февраля профсоюз медработников «Действие» сообщил, что одна из медсестер Наталья Трухина уже начала голодовку, остальные будут присоединяться к ней по очереди, пока их требования не будут исполнены.

Как сообщила руководитель юридической службы профсоюза Анастасия Манзя, медики требуют увеличить количество работников из числа младшего медицинского персонала, исправить ситуацию с зарплатой, чтобы доплачивали за коронавирус. Среди главных требований — несоизмеримое соотношение объема работы и уровня зарплаты.

Напомним, почти 30% российские медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19, близки к увольнению из-за усталости, а у 37% медработников на фоне эмоционального истощения возникли проблемы со здоровьем. Такие цифры показал опрос, проведенный командой мобильного приложения «Справочник врача». Как можно помочь медикам, рассказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

