В Подмосковье установят экспериментальный режим по тестированию беспилотников
В московском индустриальном парке «Руднево» установят экспериментальный правовой режим (ЭПР), который позволит тестировать на территории воздушные беспилотники. Соответствующее постановление представлено на сайте правительства РФ.
Первым ЭПР по дронам, разрешающий их полеты в черте города, будет действовать в течение трех лет. Как сообщает РБК, к работе намерены допустить 45 единиц техники с максимальной взлетной массой до 30 килограмм.
Оператором нового опытного района выступит Федеральный центр беспилотных авиационных систем (АНО «ФЦ БАС»), открывшийся в парке «Руднево» в 2023 году.
Ранее сообщалось, что в зоне протяженностью 87 километров между летно-испытательным комплексом в «Руднево» и аэродромом «Волосово» выделят воздушный коридор для испытания беспилотников, напоминает «Радиоточка НСН».
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