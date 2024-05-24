В Подмосковье установят экспериментальный режим по тестированию беспилотников

Первым ЭПР по дронам, разрешающий их полеты в черте города, будет действовать в течение трех лет. Как сообщает РБК, к работе намерены допустить 45 единиц техники с максимальной взлетной массой до 30 килограмм.

Оператором нового опытного района выступит Федеральный центр беспилотных авиационных систем (АНО «ФЦ БАС»), открывшийся в парке «Руднево» в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в зоне протяженностью 87 километров между летно-испытательным комплексом в «Руднево» и аэродромом «Волосово» выделят воздушный коридор для испытания беспилотников, напоминает «Радиоточка НСН».

