В Подмосковье умерли еще 7 пациентов с коронавирусом
Оперштаб Подмосковья по борьбе с коронавирусом объявил о смерти еще 7 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
По данным штаба, всего в Московской области зафиксировано 6 590 случаев заражения COVID-19. Скончались 56 пациентов, выздоровели - 186.
Сайт "Подмосковье сегодня" назвал областные муниципалитеты, в которых зафиксировано наибольшее число нарушений режима самоизоляции. По его данным, с 14 апреля в антирейтинге лидирующие позиции занимают Химки, Балашиха и Реутов. За неделю в каждом из муниципалитетов выявлено более 140 нарушителей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
57 999+5 236 / сут.
Умерли
513+57 / сут.
Выздоровели
4 420+547 / сут.
- Более 20 регионов РФ подключат к платформе выдачи пропусков
- Шквал в Москве повалил более 130 деревьев
- В Кремле «отодвинули» пик по коронавирусу на середину мая
- Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов на 3,5 - 5,3%
- Стала известна причина смерти замглавы департамента культуры Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru