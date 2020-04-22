В Подмосковье умерли еще 7 пациентов с коронавирусом

Оперштаб Подмосковья по борьбе с коронавирусом объявил о смерти еще 7 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным штаба, всего в Московской области зафиксировано 6 590 случаев заражения COVID-19. Скончались 56 пациентов, выздоровели - 186.

Сайт "Подмосковье сегодня" назвал областные муниципалитеты, в которых зафиксировано наибольшее число нарушений режима самоизоляции. По его данным, с 14 апреля в антирейтинге лидирующие позиции занимают Химки, Балашиха и Реутов. За неделю в каждом из муниципалитетов выявлено более 140 нарушителей.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ПодмосковьеКоронавирус
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