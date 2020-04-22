В Подмосковье раздают маски на постах проверки QR-кодов

Сотрудники Госавтоинспекции в Московской области приступили к бесплатной раздаче медицинских масок в условиях эпидемии коронавируса на постах проверки QR-кодов. Распоряжение об этом отдал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает областной штаб.

Кроме того, медицинские маски раздают волонтёры на железнодорожных станциях, остановках автобусов, а также у супермаркетов и медицинских учреждений. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», сейчас в области уже сформировано 250 тысяч наборов, в которые входят две медицинские маски.

Такие защитные средства пока могут получить жители Одинцова, Химок, Долгопрудного, Домодедова и Реутова. В ближайшее время раздачу масок организуют уже во всех муниципалитетах Московской области.

