В Подмосковье раздают маски на постах проверки QR-кодов
Сотрудники Госавтоинспекции в Московской области приступили к бесплатной раздаче медицинских масок в условиях эпидемии коронавируса на постах проверки QR-кодов. Распоряжение об этом отдал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает областной штаб.
Кроме того, медицинские маски раздают волонтёры на железнодорожных станциях, остановках автобусов, а также у супермаркетов и медицинских учреждений. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», сейчас в области уже сформировано 250 тысяч наборов, в которые входят две медицинские маски.
Такие защитные средства пока могут получить жители Одинцова, Химок, Долгопрудного, Домодедова и Реутова. В ближайшее время раздачу масок организуют уже во всех муниципалитетах Московской области.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
57 999+5 236 / сут.
Умерли
513+57 / сут.
Выздоровели
4 420+547 / сут.
- В Кремле сообщили об отсутствии у Путина страха за свой рейтинг
- Порывистый ветер повалил в Москве более 30 деревьев
- Путин и Меркель обсудили животрепещущие темы по телефону
- «Пробьёт деньги»: Экс-советник Кучмы объяснил, зачем Зеленскому вице-премьер Саакашвили
- Стали известны подробности смерти замглавы департамента культуры Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru