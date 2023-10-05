В Подмосковье трансгендерам запретили опекать детей

В Подмосковье запретили сменившим пол быть приемными родителями или опекунами, следует из решения депутатов Мособлдумы.

Путин запретил в России смену пола человека

Ранее в июле принятый закон о запрете смены пола подразумевал в том числе запрет на усыновление детей при наличии справки о физиологическом изменении.

Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева в свою очередь уточнила, что проект закона внесен местным губернатором.

Ранее на Украине уволили трансгендера-спикера ВСУ Эштон-Чирилло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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