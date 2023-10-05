В Подмосковье трансгендерам запретили опекать детей

Ранее в июле принятый закон о запрете смены пола подразумевал в том числе запрет на усыновление детей при наличии справки о физиологическом изменении.

Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева в свою очередь уточнила, что проект закона внесен местным губернатором.

Ранее на Украине уволили трансгендера-спикера ВСУ Эштон-Чирилло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».