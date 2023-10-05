В Подмосковье трансгендерам запретили опекать детей
5 октября 202312:55
В Подмосковье запретили сменившим пол быть приемными родителями или опекунами, следует из решения депутатов Мособлдумы.
Ранее в июле принятый закон о запрете смены пола подразумевал в том числе запрет на усыновление детей при наличии справки о физиологическом изменении.
Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева в свою очередь уточнила, что проект закона внесен местным губернатором.
Ранее на Украине уволили трансгендера-спикера ВСУ Эштон-Чирилло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru