В Подмосковье спасли провалившуюся под лед беременную лосиху
31 января 202511:09
Провалившуюся под лед беременную лосиху спасли в Московской области, рассказали в «Мособлпожспасе».
Животное переходило через замерзший полноводный ручей и угодило в ледяную ловушку. Спасателям даже пришлось укутать лосиху в термоодеяло и растереть тело животного, она так замерзла, что не могла подняться на ноги.
«Убедившись, что будущая мамочка может передвигаться самостоятельно, животное отпустили в лес», - рассказали спасатели.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru