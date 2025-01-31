В Подмосковье спасли провалившуюся под лед беременную лосиху

Животное переходило через замерзший полноводный ручей и угодило в ледяную ловушку. Спасателям даже пришлось укутать лосиху в термоодеяло и растереть тело животного, она так замерзла, что не могла подняться на ноги.

«Убедившись, что будущая мамочка может передвигаться самостоятельно, животное отпустили в лес», - рассказали спасатели.

Ранее в московском парке спасли птенца ушастой совы, выпавшего из гнезда, напоминает RT.

