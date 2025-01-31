В Подмосковье спасли провалившуюся под лед беременную лосиху

Провалившуюся под лед беременную лосиху спасли в Московской области, рассказали в «Мособлпожспасе».

Около ста птиц спасли в районе с. Большой Утриш с 6 по 14 января

Животное переходило через замерзший полноводный ручей и угодило в ледяную ловушку. Спасателям даже пришлось укутать лосиху в термоодеяло и растереть тело животного, она так замерзла, что не могла подняться на ноги.

«Убедившись, что будущая мамочка может передвигаться самостоятельно, животное отпустили в лес», - рассказали спасатели.

Ранее в московском парке спасли птенца ушастой совы, выпавшего из гнезда, напоминает RT.

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ФОТО: "Мособлпожспас"
ТЕГИ:СпасателиДикие ЖивотныеМосковская Область

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