Около ста птиц спасли в районе с. Большой Утриш с 6 по 14 января

По словам исполнительного секретаря ассоциации «Ротари в России» Анны Воробьевой, найденные пернатые обессилены, замазучены или отравлены. Волонтеры оперативно их собирают, помещают в коробки и отправляют в Центр помощи птицам на реабилитацию.

Воробьева также рассказала, что за неделю в штаб на Высоком берегу обратились порядка 440 волонтеров.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе не выявлено загрязнений мазутом акватории и прибрежной полосы, напоминает RT.

