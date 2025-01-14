Около ста птиц спасли в районе с. Большой Утриш с 6 по 14 января
Около ста птиц спасли в районе с. Большой Утриш с 6 по 14 января, сообщили в оперштабе Кубани.
По словам исполнительного секретаря ассоциации «Ротари в России» Анны Воробьевой, найденные пернатые обессилены, замазучены или отравлены. Волонтеры оперативно их собирают, помещают в коробки и отправляют в Центр помощи птицам на реабилитацию.
Воробьева также рассказала, что за неделю в штаб на Высоком берегу обратились порядка 440 волонтеров.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе не выявлено загрязнений мазутом акватории и прибрежной полосы, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru