В Подмосковье спасли мужчину, выпившего более тысячи банок энергетика за год

Употребление примерно двух-трёх порции энергетика в день привело к тому, что у 30-летнего пациента был диагностирован острый панкреатит с опасным осложнением - ферментативным перитонитом.

Заведующий хирургическим отделением №2 филиала №2 Балашихинской больницы Павел Коваль рассказал, что через прокол в брюшной стенке мужчине откачали жидкость и гной, что позволило предотвратить распространение инфекции. Однако из-за полиорганной недостаточности, спровоцированной заболеванием, у пациента перестали работать почки, лёгкие и сердце.

«14 дней пациент провёл в реанимации, медики выводили его из крайне тяжёлого состояния. В итоге его жизнь оказалась вне опасности. Вместе с тем летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70%», - добавил Коваль.

Он также призвал не употреблять энергетики на постоянной основе, так как в их состав входят вещества, обладающие токсическим воздействием на печень, почки, поджелудочную железу, органы сердечно-сосудистой и нервной системы.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет на рекламы фастфуда и газировки в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

