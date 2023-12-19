В Подмосковье спасли мужчину, выпившего более тысячи банок энергетика за год
Врачи подмосковной Балашихи спасли мужчину, который за год выпил более тысячи банок энергетических напитков, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.
Употребление примерно двух-трёх порции энергетика в день привело к тому, что у 30-летнего пациента был диагностирован острый панкреатит с опасным осложнением - ферментативным перитонитом.
Заведующий хирургическим отделением №2 филиала №2 Балашихинской больницы Павел Коваль рассказал, что через прокол в брюшной стенке мужчине откачали жидкость и гной, что позволило предотвратить распространение инфекции. Однако из-за полиорганной недостаточности, спровоцированной заболеванием, у пациента перестали работать почки, лёгкие и сердце.
«14 дней пациент провёл в реанимации, медики выводили его из крайне тяжёлого состояния. В итоге его жизнь оказалась вне опасности. Вместе с тем летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70%», - добавил Коваль.
Он также призвал не употреблять энергетики на постоянной основе, так как в их состав входят вещества, обладающие токсическим воздействием на печень, почки, поджелудочную железу, органы сердечно-сосудистой и нервной системы.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет на рекламы фастфуда и газировки в СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru