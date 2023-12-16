Опрос: Самые большие любители фастфуда в России живут в Тюмени

По итогам 2023 года на каждого жителя города приходится 19 различных позиций. На втором месте рейтинга расположился Екатеринбург (16 блюд), замыкает тройку Челябинск (15 блюд на жителя).



Чуть меньше бургеры и картошечку фри любят в Казани, Питере, Москве, Уфе, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

В начале октября «Вкусно - и точка» повысила цены на бургеры на 10%. В июле сеть перестала бесплатно кормить уборщиков и охранников, напоминает «Радиоточка НСН».

