Опрос: Самые большие любители фастфуда в России живут в Тюмени

Самые большие любители фастфуда в России живут в Тюмени, следует из исследования «Бургер Кинга».

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По итогам 2023 года на каждого жителя города приходится 19 различных позиций. На втором месте рейтинга расположился Екатеринбург (16 блюд), замыкает тройку Челябинск (15 блюд на жителя).

Чуть меньше бургеры и картошечку фри любят в Казани, Питере, Москве, Уфе, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

В начале октября «Вкусно - и точка» повысила цены на бургеры на 10%. В июле сеть перестала бесплатно кормить уборщиков и охранников, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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