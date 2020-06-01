В Подмосковье сняли ограничения на работу салонов красоты, СПА и бань

В Московской области сняли ограничения на работу салонов красоты, соляриев, бань и СПА. Соответствующий указ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, пишет ТАСС.

Отмечается, что данные учреждения не должны превышать по площади 400 квадратных метров и иметь отдельный вход. В документе уточняется, что возобновить работу этим компаниям можно будет "не ранее 3 июня 2020 года".

Напомним, ранее с 23 мая в регионе в рамках смягчения карантинных мер отменили пропускной режим, с одновременным введением штрафов за нахождение вне дома без масок. С 25 мая в Подмосковье открылись офисы продаж квартир и автомобилей. Также в области для посещения открылись парки и кладбища.

Как пишет сайт "Подмосковье сегодня", оздоровительные детские лагеря в Московской области могут открыться уже с 1 июля.

