В Подмосковье сняли ограничения на работу салонов красоты, СПА и бань
В Московской области сняли ограничения на работу салонов красоты, соляриев, бань и СПА. Соответствующий указ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, пишет ТАСС.
Отмечается, что данные учреждения не должны превышать по площади 400 квадратных метров и иметь отдельный вход. В документе уточняется, что возобновить работу этим компаниям можно будет "не ранее 3 июня 2020 года".
Напомним, ранее с 23 мая в регионе в рамках смягчения карантинных мер отменили пропускной режим, с одновременным введением штрафов за нахождение вне дома без масок. С 25 мая в Подмосковье открылись офисы продаж квартир и автомобилей. Также в области для посещения открылись парки и кладбища.
Как пишет сайт "Подмосковье сегодня", оздоровительные детские лагеря в Московской области могут открыться уже с 1 июля.
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